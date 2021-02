Stellaris Nemesis: trailer d'annuncio dell'espansione dell'amato strategico PC

Paradox Interactive ha annunciato con un trailer la nuova espansione di Stellaris, nota semplicemente come Stellaris: Nemesis. Per il momento, lo sviluppatore non ha indicato una data di uscita, ma su Steam viene catalogato come "Presto in arrivo". Probabilmente, avremo più informazioni in merito con i prossimi annunci.

Tutto quello che sappiamo riguardo Stellaris Nemesis è la descrizione ufficiale riportata sullo store di Valve. "Nell'espansione Nemesis di Stellaris, il giocatore determinerà il destino di una galassia in pericolo. Grazie allo spionaggio e alla scelta tra Guardiano galattico, che combatte le crisi più pericolose, e Minaccia, che invece le incarna, Nemesis offre i più potenti mezzi mai visti in Stellaris. Alla fine dovrai scegliere tra il caos o l'autorità per comandare una galassia che rischia di venire risucchiata in una spirale di devastazione. Troverai un modo per assumere il comando tramite la diplomazia o il sotterfugio? Oppure ti limiterai a veder spegnersi le stelle, una dopo l'altra?"

Stellaris è un gioco di strategia che ha ottenuto ottimi voti in tutto il mondo. È stato rilasciato su PC nel maggio 2016 e ha attualmente una valutazione Molto Positiva (92%) con i voti più recenti di Steam. Il gioco è stato supportato negli anni con vari DLC, quindi Nemesis è solo l'ultimo di una lunga lista.

Lo strategico è arrivato anche su console: Paradox ha anche mostrato i miglioramenti possibili su Xbox Series X della Console Edition.