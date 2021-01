The Legend of Zelda: Breath of the Wild: i PNG sono in realtà dei Mii migliorati

Secondo quanto scoperto da @HEYimHeroic, o Alice, i personaggi non giocanti di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sono delle versioni avanzate dei Mii. Più precisamente, sono generati da delle versioni uniche dei Mii chiamate UMii, un formato più dettagliato usato per i Mii su Wii U e Nintendo 3DS.

Stando a quanto spiegato da Alice, non basta prendere un UMii e infilarlo in The Legend of Zelda: Breath of the Wild per avere un PNG fatto e finito, ma c'è bisogno di un po' di lavoro aggiuntivo. Inoltre, siccome il gioco non supporta tutte le pettinature dei Mii, quando non ci sono corrispondenze, queste vengono cambiate in quelle più somiglianti.

Il risultato è davvero sorprendente, come possiamo vedere dalle immagini pubblicata da Alice stessa (le trovate nei tweet sottostante), che ha infilato il Mii di Barret di Super Smash Bros. Ultimate, (il personaggio di Final Fantasy VII) in Breath of the Wild realizzando un nuovo PNG. Alice ha fatto anche altri esperimenti, realizzando un PNG dal su Mii, uno da Gunner (sempre da Smash Ultimate) e uno da Matt di Wii Sports.