Epic Games compra un gigantesco centro commerciale, lo trasformerà nel suo HQ

Epic Games ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Turnbridge Equities e Denali Properties per acquistare il Cary Towne Center, un centro commerciale nella città di Cary, in Nord Carolina. Parliamo di un centro commerciale di dimensioni notevoli, circa 443.000 metri quadri. Per darvi un punto di riferimento, uno dei più grandi centri commerciali in Italia è di circa 200.000 metri quadri. Tutto questo spazio sarà usato per creare un nuovo HQ: i lavori dovrebbero iniziare quest'anno e lo spostamento dovrebbe essere completato entro il 2024.

Harold Weinbrecht, sindaco di Cary, ha affermato: "Siamo estremamente orgogliosi che Epic abbia scelto Cary come propria casa per il proprio quartier generale globale. Apprezziamo che la compagnia abbia riconosciuto il valore delle risorse di Cary oltre al potenziale illimitato dell'area per la crescita del loro business. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con il team di Epic Games mentre concettualizzano il proprio nuovo campus e siamo onorati di essere loro partner in questo eccitante sviluppo."

Considerando le enormi dimensioni del centro commerciale, è facile pensare che Epic Games voglia ampliare la propria forza lavoro nel corso dei prossimi anni, così da dare vita a nuovi progetti nel mentre Fortnite continua a essere migliorato e ampliato. La dichiarazione ufficiale di Epic, infatti, menziona la necessità di "facilitare la crescita a lungo termine della compagnia".

Epic Games sta però vagliando modi per permettere alla comunità locale di usare ancora la proprietà, anche se non è chiaro cosa questo significhi: possibile che Epic voglia aprire un piccolo museo per il pubblico, o qualcosa di simile?

Infine, vi ricordiamo che Crying Suns è il prossimo gioco gratis per PC dell'Epic Games Store.