Magic Castle, gioco cancellato per PS1 pubblicato dopo ventidue anni

Magic Castle è un gioco per PS1 risalente al 1998 che non fu mai pubblicato. All'epoca un piccolo team di sviluppatori ci passò sopra diversi mesi, prima di abbandonarlo per mancanza di un editore. Il gioco fu proposto anche a Sony, che lo apprezzò ma non si dimostrò interessata, finendo per chiedere al team di sviluppo di lavorare su di un altro progetto.

Ora, grazie agli sforzi della scena dell'emulazione e a quelli di uno degli sviluppatori originali, PIROWO, Magic Castle ha finalmente visto la luce del giorno.

PIROWO ha ritrovato il codice sorgente originale, scritto su Net Yaroze (un dev-kit per lo sviluppo casalingo distribuito da Sony stessa nel 1997), e ha ultimato il lavoro, rendendolo disponibile gratuitamente. Oltre che per la sua storia, Magica Castle offre un sacco di tocchi interessanti, come l'interfaccia utente personalizzabile e la musica dinamica. Il video che segue è tratto da un VHS del 1998 registrato per presentare il gioco agli editori.

Se vi interessa, potete scaricare Magic Castle cliccando qui.