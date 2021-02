Bethesda dice addio a Robert Altman: morto il co-fondatore e CEO di ZeniMax

Bethesda, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, dice addio a Robert A. Altman, CEO e co-fondatore della compagnia madre degli autori di TES e Fallout, ZeniMax. Altman aveva 74 anni e lascia una moglie e due figli.

Ecco le parole d'addio di Bethesda, in traduzione: "Siamo estremamente rattristati dall'annunciarvi che Robert A. Altman, il nostro CEO e fondatore, è passato a miglior vita. Era un vero visionario, un amico e credeva nello spirito delle persone e in quello che insieme erano in grado di realizzare. Era un leader straordinario e un essere umano ancora migliore."

"Siamo orgogliosi di poter portare avanti i valori e i principi che Robert ci ha insegnato. Facciamo le nostre più sentite condoglianze ai famigliari di Robert, che sono parte della nostra famiglia e che ci hanno sempre trattato come una parte della loro. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, Robert. Riposa in pace."

Parole di grande bellezza che speriamo possano dare conforto ai famigliari e agli amici del CEO. Anche noi di Multiplayer facciamo le nostre condoglianze.