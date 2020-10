Sekiro: Shadow Die Twice, aggiornamento gratuito alla GOTY Edition disponibile

L'aggiornamento gratuito per Sekiro: Shadows Die Twice che trasforma il gioco nella Game of the Year Edition è disponibile per i possessori del gioco su PC, PS4 e Xbox One.

Come già riportato, la Game of the Year Edition di Sekiro: Shadows Die Twice introduce sfide inedite, sbloccabili e modalità extra come ad esempio un entusiasmante boss rush.

Non solo: i boss che ci verrà dato modo di affrontare nuovamente saranno caratterizzati da pattern di attacco e movimento differenti rispetto a quelli che conosciamo, dando vita così a uno scontro completamente nuovo.

Al di là di questo, fra i contenuti dell'update sono presenti anche dei costumi extra per il protagonista del gioco, fra cui il vestito da Tengu e l'uniforme Old Ashina Shinobi.

Parliamo insomma di una gran bella iniziativa da parte di From Software per tutti i possessori di Sekiro: Shadows Die Twice, che avranno un ottimo motivo per riprendere in mano l'esperienza ancora una votla.