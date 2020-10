Marvel's Spider-Man: Miles Morales, due video gameplay trafugati: c'è un nuovo costume

Watch "qodex2" on Streamable.

Sono comparsi in rete due video di gameplay trafugati per Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che mostrano alcune sequenze d'azione in cui il protagonista del gioco indossa un costume diverso dal solito.

Al netto di alcuni dettagli, sembrerebbe l'uniforme dei film con Tom Holland, la stessa che vedremo in Spider-Man 3, che verrà probabilmente mostrato con un primo trailer prima della fine dell'anno, in vista dell'uscita nelle sale nel 2021 inoltrato.

L'abbondanza di costumi alternativi era una delle caratteristiche dell'originale Marvel's Spider-Man e verrà naturalmente ripresa nel nuovo episodio, in uscita su PS4 e PS5 a partire dal 12 novembre.

Il primo video trafugato è di buona qualità e mostra sequenze di web swinging, mentre il secondo (in calce) è piuttosto scuro e dunque molti particolari finiscono per perdersi, ma il sistema di combattimento messo a punto da Insomniac Games promette anche stavolta di darci grandi soddisfazioni.

Per saperne di più su Miles Morales, in attesa della recensione, date un'occhiata al nostro speciale dedicato al protagonista di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.