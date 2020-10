Xbox Series X, il frigo a forma di console ha un trailer: Microsoft vuole produrlo

Il frigo a forma di Xbox Series X ha ora anche un trailer ufficiale, e nel frattempo Microsoft sta tastando il terreno perché vuole produrlo per davvero, quantomeno in versione mini.

Dopo aver messo in palio il frigo con un concorso e averlo affidato a iJustine per un interessante unboxing, la casa di Redmond pensa sul serio di concretizzare questo meme, come dimostra il sondaggio pubblicato da Aaron Greenberg su Twitter.

Help me out here for some market research. Q: Would you be interested in buying an Xbox Mini-Fridge if we made one for sale?