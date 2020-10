Multiplayer Risponde torna oggi per fare il punto della settimana ricca di notizie

Il Multiplayer Risponde, la rubrica nella quale cerchiamo un contatto diretto coi lettori, torna oggi in diretta alle 16 su Twitch per rispondere a tutte le vostre domande. Come sempre davanti alla telecamera ci sarà Vincenzo Lettera, che farà con voi il punto di questa settimana intensissima. Vi esortiamo anche a fare le vostre domande (sennò che risponde sarebbe?), così da poter chiacchierare assieme dei vostri argomenti preferiti.

Come dicevamo, questi ultimi giorni sono stati incredibilmente intensi. Nintendo ha pubblicato a sorpresa un nuovo Nintendo Direct ricco di giochi e novità, AMD ha finalmente svelato BigNavi, la risposta alla famiglia di GeForce RTX3000 e PS5 è finalmente arrivata in redazione, ecco le nostre impressioni su Dualsense, il controller PS5. Assieme all'unboxing di Xbox Series X, diremmo che siamo pronti per questa nuova generazione di console.

Insomma, c'è molto di cui parlare ma potremo andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti. Saranno le prime ad essere lette!

Per interagire con Vincenzo potrete anche usare la chat di Twitch o il gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

A dopo!