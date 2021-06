PS5 disponibile oggi da MediaWorld in versione standard: orario e dettagli

Ricordiamo che PS5, nella sua versione Standard, ovvero con il lettore ottico Blu-ray, tornerà a disposizione in vendita da MediaWorld oggi, 24 giugno 2021, a partire dalle ore 15:00.

Si tratta della terza fase dell'iniziativa annunciata nei giorni scorsi sulla vendita di PS5 attraverso il sito MediaWorld, con la sessione di oggi interamente dedicata a PS5 Standard, dopo aver messo in vendita la console in edizione Digitale e in bundle con Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ricordiamo inoltre che si tratta di vendita online, specificamente attraverso il portale MediaWorld dedicato al gaming. La catena ricorda inoltre che, per acquistare rapidamente, è consigliabile essere già registrati al sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i dati correttamente.

Seguendo le indicazioni riportate dalla pagina ufficiale Facebook di MediaWorld, la vendita di PlayStation 5 oggi partirà alle ore 15:00, dunque consigliamo di tenere pronto il portale per l'accesso all'eventuale acquisto.

Non sappiamo precisamente la quantità di unità messe a disposizione in questo nuovo restock di MediaWorld, ma considerando l'affollamento registrato già nelle sessioni precedenti, e immaginando anche come la versione PS5 Standard sia probabilmente la più ricercata dagli utenti, è facile pensare che anche oggi sia un click day di notevoli dimensioni e caos. Buona fortuna!