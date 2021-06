Abandoned svela la collaborazione con NUARE, team che ha lavorato a Death Stranding e non solo

Domani, 25 giugno 2021, BLUE BOX Game Studios ci mostrerà cosa si nasconde veramente dietro ad Abandoned, il misterioso gioco horror che nelle ultime settimane ha fatto tanto chiacchierare i giocatori di tutto il mondo. In attesa di questa presentazione (che avverrà tramite un'app, ricordiamo), il team ha deciso di condividere un messaggio di NUARE, uno studio di outsourcing che si è occupato di grandi giochi del calibro di Halo Infinite, The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima, Death Stranding e non solo.

Come potete vedere voi stessi qui sotto, il fondatore di NUARE afferma che "Recentemente Hasan [ndr, il capo di BLUE BOX Game Studios] ci ha chiesto di registrare un breve video per spiegare il nostro ruolo, in che modo siamo coinvolti con il progetto, che siamo tutti vere persone con un nome che stanno lavorando duramente per creare la migliore esperienza possibile, quindi eccoci qui, parliamone. NUARE è una compagnia composta da oltre 70 professionisti del settore che lavorano duramente su vari titoli AAA e con grandi aziende, alcune delle quali sono visibili sul nostro sito internet. Il nostro obbiettivo è di creare i migliori asset per i nostri partner. Non serve dire che non vediamo l'ora di lavorare con i nostri amici di BLUE BOX Game Studios sul loro nuovo progetto."

Le parole del fondatore di NUARE non rivelano nulla di dettagliato su Abandoned, come era lecito aspettarsi. Per ora non abbiamo molto sul quale speculare: per fortuna manca poco alla presentazione.

Secondo le ultime informazioni condivise da fonti come Jason Schreier, possiamo affermare che Abandoned non è Silent Hill, ma dobbiamo continuare a credere.