The Legend of Heroes: Trails Into Reverie trapela su Epic Games Store con altri giochi Falcom

The Legend of Heroes: Trails Into Reverie è comparso nel database di Epic Games Store, probabilmente anticipando la presentazione che sarebbe dovuta avvenire in occasione dell'evento per il 40esimo anniversario di Falcom, visto che sono anche altri i titoli legati alla serie e all'etichetta che sono trapelati sullo store in questione.

The Legend of Heroes: Trails Into Reverie ha un periodo di uscita previsto per il 2023 e dovrebbe dunque trattarsi di The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, ma non è l'unico capitolo in arrivo su Epic Games Store. A quanto pare sono comparsi anche Trails from Zero, Trails to Azure e The Legend of Nayuta: Boundless Trails, tutti in qualche modo legati alla serie Falcom.

The Legend of Heroes: Trails from Zero è il più vicino, considerando che dovrebbe arrivare nell'autunno 2022, ma sono giochi che probabilmente verranno presentati in maniera più estesa da Falcom durante l'evento dell'anniversario.

L'arrivo su Epic Games Store rappresenta anche la prima uscita in occidente per parte di questa serie, ma resta da capire se siano destinati ad essere esclusive sullo store in questione o meno, per quanto riguarda la versione PC. The Legend of Heroes: Trails Into Reverie racconta la storia dopo The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 e segue tre percorsi principali con Lloyd, Sean e un nuovo protagonista che esplorano il True Reverie Corridor, esplorando dungeon a generazione casuale.

In ogni caso, l'evento di presentazione di Falcom per il 40esimo anniversario è previsto per domani, 25 giugno 2021, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.