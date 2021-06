Hideo Kojima sta girando nuove scene: i fan puntano il dito su Silent Hill

Hideo Kojima, autore di Metal Gear, Death Stranding (e non solo), sta girando nuove scene di un progetto non meglio definito. L'informazione arriva dalla sua assistente personale, Ayako Terashima, che ha condiviso un'immagine su Twitter. Ovviamente, questo ha subito dato vita a varie speculazioni, compreso il fatto che si tratti di Silent Hill, anche se la soluzione più semplice e logica è che si tratti di Death Stranding Director's Cut per PS5.

Come potete vedere qui sotto, Ayako ha condiviso un'immagine e ha semplicemente scritto "Ora si gira". L'immagine mostra Kojima che impugna una tazza che ha una specie di coperchio a forma di tetto di una giostra. Non abbiamo in sostanza alcun indizio solido sul quale basare ragionamenti e speculazioni riguardo al progetto di Kojima.

Ovviamente non avere basi solide non significa che non ci si possa provare, e infatti alcuni hanno già trovato un parallelo: la giostra della tazza è un riferimento alla giostra di Silent Hill 3. In tutta onestà, troviamo il collegamento completamente campato per aria, ma dimostra che è possibile trovare indizi ovunque si voglia con un po' di inventiva.

Dimostra anche che i giocatori non hanno ancora abbandonato l'idea che dietro ad Abandoned vi sia veramente Kojima e che il gioco sia in realtà Silent Hill. A questo riguardo, BLUE BOX ha svelato una collaborazione con NUARE, team che ha lavorato a Death Stranding e non solo.