Microsoft DirectStorage avrà grande importanza su PC e Xbox Series X|S, per 4A Games

4A Games, team di sviluppo di Metro Exodus e della serie Metro in generale, è tornato a parlare di Microsoft DirectStorage, ovvero dell'API sviluppata dalla compagnia in grado di migliorare in maniera sensibile la gestione dei dati, sostenendo che rappresenterà un elemento di grande importanza anche su PC, oltre che su Xbox Series X|S.

Sappiamo infatti che la tecnologia in questione è parte integrante della Xbox Velocity Architecture, con l'architettura interna di Xbox Series X|S che è studiata proprio per poter sfruttare questo sistema di accesso e gestione dei dati estremamente veloce rispetto al sistema tradizionale, ma l'API è disponibile agli sviluppatori anche su PC.

Secondo quanto riportato da Microsoft, DirectStorage può lavorare anche in tandem con il sistema Nvidia RTX IO su PC e secondo il senior rendering programmare di 4A Games, Ben Archard, l'API ricoprirà grande importanza nello sviluppo su PC.

Secondo Archard, la diffusione dell'API in questione porterà benefici a tutto l'ambito di sviluppo PC e di conseguenza anche Xbox Series X|S, come riferito durante una sessione di domande e risposte legate all'uscita di Metro Exodus Enhanced Edition: "un accesso ai dati più veloce non consente solo caricamenti più brevi, ma anche uno streaming degli asset molto più efficace. Questo vuol dire non solo la promessa di più contenuti negli scenari ma potenzialmente anche maggiore varietà di contenuti, visto che asset molto ampi come texture ad alta risoluzione e geometrie complesse possono essere immagazzinate e fatte uscire con maggiore rapidità".

"Questo dovrebbe poi essere accelerato ulteriormente dalle possibilità offerte in termini di scelta intelligente dei contenuti attraverso tecnologie come il Sampler Feedback", ha aggiunto Archard, toccando dunque un altro elemento delle tecnologie Microsoft sviluppate di recente per migliorare accesso e gestione dei dati e ridurre l'overhead sulla CPU migliorando anche le prestazioni generali.