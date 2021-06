The Last of Us 2: scovato un riferimento ad Abby all'interno di Jackson grazie alla modalità Foto

The Last of Us 2 è un gioco di alta qualità, pieno di piccoli tocchi che sono stati scoperti nel corso delle settimane e dei mesi successivi all'uscita. Ora, però, un canale YouTube ha condiviso una nuova scoperta: un riferimento - notato grazie alla modalità Foto - ad Abby all'interno di Jackson, la città di partenza del gioco di Naughty Dog.

Ovviamente, per poter mostrare e contestualizzare questo (potenziale) easter egg, dobbiamo obbligatoriamente fare qualche riferimento alla trama del gioco, quindi proseguite solo se non avete timore di spoiler e anticipazioni di alcun tipo .

Come potete vedere nel filmato qui sopra, all'interno di una delle ambientazioni di Jackson, è possibile trovare un gruppo di persone, una delle quali impugna un foglio con sopra una lista di cittadini a cui vengono assegnati vari compiti. Tra questi appare sia il nome di Abby che quello di Manny. Come sapete, la presenza dei loro nomi sulla lista è una grande stranezza, visto che i due arrivano in prossimità della città ma non vi entrano mai.

Il motivo per il quale Abby e Manny appaiono sulla lista in questa parte di The Last of Us 2 non è certo, ma ci sono alcune possibilità. Prima di tutto, potrebbe essere un semplice errore. È anche possibile che siano stati inseriti come easter egg, per far divertire i giocatori che amano andare in cerca di questi dettagli.

Un'altra possibilità è che la lista sia legata a una precedente versione della trama di The Last of Us 2. Sappiamo infatti che Druckmann aveva inizialmente pensato di introdurre Abby all'interno di Jackson. La donna avrebbe finto di essere un'alleata, in cerca del momento giusto per eliminare Joel. L'idea è però stata scartata.

In ogni caso, si tratta di una piccola curiosità divertente da scoprire. Infine, vi segnaliamo che Naughty Dog ringrazia per The Last of Us 2 e chiede supporto per la prossima serie di giochi.