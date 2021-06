PS5 torna disponibile da MediaWorld: data, orario e dettagli per l'acquisto

PS5, come ben sappiamo da mesi, è merce rarissima da trovare sul mercato, pertanto il suo ritorno come disponibile presso una catena nota come MediaWorld è sicuramente da tenere sott'occhio perché potrebbe essere il momento buono per procedere finalmente all'acquisto: vediamo dunque data, orario e dettagli per l'apertura delle vendite della nuova console Sony presso la famosa catena.

Si tratta di un rilascio in tre fasi, ognuna dedicata a uno specifico modello di PS5: si parte con PS5 Digital, poi sarà il turno del bundle PS5 con Ratchet & Clank: Rift Apart e infine PS5 Standard con lettore ottico, dunque in queste tre fasi successive c'è la concreta possibilità di riuscire ad accaparrarsi almeno uno dei modelli in questione. Si tratta, peraltro, di vendita online, specificamente attraverso il portale MediaWorld dedicato al gaming. La catena ricorda inoltre che, per acquistare rapidamente, è consigliabile essere già registrati al sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i dati correttamente.

PS5 torna a disposizione da MediaWorld nei prossimi giorni

Seguendo le indicazioni riportate dalla pagina ufficiale Facebook di MediaWorld, vediamo dunque come si svolgerà questo evento di vendita di PlayStation 5, per quella che sembra una vera e propria tripletta di click day in successione: