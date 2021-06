Resident Evil Code: Veronica Remake, demo disponibile con download gratis su PC

Resident Evil Code: Veronica Remake, il rifacimento fanmade del celebre titolo Capcom, è disponibile con una demo giocabile per PC di cui è possibile effettuare il download gratuitamente.

Resident Evil Code: Veronica Remake, scarica la demo dal sito ufficiale

In attesa di un remake realizzato da Capcom, di cui si parla già da un po', Resident Evil Code: Veronica Remake si presenta come un progetto davvero ben fatto, opera di un team indipendente spagnolo.

La versione 1.1 della demo, disponibile in inglese, portoghese e spagnolo, include una lunga lista di correzioni tecniche rispetto alla release precedente, con anche una schermata relativa alle impostazioni grafiche.

Cosa nascerà da questo progetto? Come già accaduto in passato, Capcom probabilmente intimerà al team di interrompere i lavori ma potrebbe riconoscere il loro contributo in vista di un remake ufficiale di Resident Evil Code: Veronica, come accaduto agli italiani di Invader Studios.