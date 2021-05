Resident Evil Code: Veronica remake è un progetto fanmade davvero ben fatto

Un gruppo di fan ha iniziato i lavori su di un remake di Resident Evil Code: Veronica, che sta venendo su davvero bene (almeno in apparenza). Il loro obiettivo è quello di rilasciarlo in forma completamente gratuita. Per non creare fraintendimenti in merito, non accettano donazioni monetarie o altre forme di contributi. Guardate il filmato sottostante per rendervi conto del livello del loro lavoro:

In questo modo tutti potranno giocare alle avventure di Claire e Chris Redfield senza dover emulare nulla.

I rischi di progetti del genere sono purtroppo sempre gli stessi. Il primo è che dopo l'entusiasmo iniziale il progetto si areni, perché più complesso da portare avanti di quanto gli appassionati non credessero. Il secondo è che Capcom, che detiene i diritti d'autore sul franchise, si faccia avanti e blocchi tutto per motivi suoi. La speranza è che il progetto vada in porto (o al limite che si trasformi in un nuovo Daymare: 1998) e che il publisher giapponese lo appoggi in qualche modo, anche solo ignorandolo.

Se volete saperne di più, andate sul sito ufficiale del remake di Resident Evil Code: Veronica e magari entrate nel gruppo Discord degli sviluppatori.