PlayStation Plus giugno 2021, i giochi gratis per PS4 e PS5 svelati in un leak?

Siamo in attesa di novità sui PS Plus di giugno 2021, ovvero i giochi gratis per PS4 e PS5 che dovrebbero essere annunciati questa settimana, precisamente mercoledì 26 maggio, se tutto va secondo i piani, ma che sembra siano già trapelati con un leak riportato dal sito AreaJugones e sarebbero Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Operation: Tango.

Ovviamente il tutto va preso come semplice voce di corridoio senza alcuna conferma, ma a favore della fonte in questione c'è da dire che aveva azzeccato con precisione l'arrivo di Battlefield V e Stranded Deep nei PS Plus di maggio 2021 prima dell'annuncio ufficiale, dunque potrebbero avere fonti affidabili a cui riferirsi.

Operation: Tango sarebbe la novità assoluta di PS Plus a giugno 2021, secondo il leak

Se vogliamo, un altro indizio a favore di questa teoria è il fatto che Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown è stato caricato proprio il mese scorso nel database di PSN in versione PS4. Dei tre titoli emersi, Star Wars: Squadrons e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sarebbero dunque per PS4, invece Operation: Tango sarebbe il gioco PS5, che verrebbe dunque lanciato direttamente su PS Plus al day one.

Per quanto riguarda Star Wars: Squadrons, si tratta di una simulazione/sparatutto ad ambientazione spaziale che riprende atmosfere e stile dei vecchi X-Wing e Tie Fighter, mentre Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta della versione definitiva del quinto capitolo nella celebre serie di picchiaduro 3D di Sega.

Operation: Tango sarebbe invece la novità assoluta e si tratta di una particolare avventura cooperativa incentrata sul mondo dello spionaggio, con varie missioni da portare a termine utilizzando tecniche hacker, gadget e abilità varie da spie. Restiamo in attesa di eventuali conferme, con l'annuncio ufficiale dei PS Plus di giugno 2021 che dovrebbe avvenire mercoledì 26 maggio intorno alle ore 17:00.