Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per PS4 classificato in Corea, uscita in arrivo?

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per PS4 è comparso sui listini della rating board coreana, facendo pensare a una prossima uscita del gioco in questione, nonostante da Sega non ci siano state informazioni al riguardo.

Non è facile capire di cosa si tratti, ma nella sezione "titolo originale" del listino coreano è riportato il nome "Virtua Fighter eSports", cosa che fa pensare a una rielaborazione del celebre Virtua Fighter 5 appositamente per il multiplayer online e in particolare per il contesto sportivo eSport, su cui il picchiaduro Sega sembra puntare con convinzione.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown dovrebbe dunque derivare dal progetto Virtua Fighter x eSports che era stato annunciato già lo scorso settembre, all'interno delle iniziative previste per il 60esimo anniversario di Sega, ma di cui poi non abbiamo avuto informazioni.

Il Virtua Fighter 5 originale risale al 2006 nelle sale giochi giapponesi come coin-op arcade, poi giunto sulle varie console negli anni successivi. Su PS3 e Xbox 360 si è diffuso poi Virtua Fighter 5 Final Showdown, una versione budget con una quantità minore di contenuti rispetto alla arcade originale.

A questo punto attendiamo eventuali informazioni su questo misterioso Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, che potrebbe essere una versione aggiornata dal punto di vista tecnico, forse con netcode migliorato o impostazioni specifiche per partecipare ad eventi online come tornei e simili.