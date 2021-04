Nier Replicant: tema PS4, avatar e mini-colonna sonora inclusi nelle copie D1

Square Enix ha rivelato che le copie D1 di NieR Replicant ver.1.22474487139... includeranno una serie di bonus. Precisamente, si potrà ottenere una tema PS4, un set di avatar per PS4 e una mini colonna sonora. Quest'ultima è inclusa anche nella versione PC e Xbox One del gioco.

Come potete vedere dalle immagini in calce, il tema PS4 di NieR Replicant ver.1.22474487139... è molto semplice: uno sfondo bianco con raffigurati i protagonisti principali dell'avventura. In caso non lo sappiate, il protagonista di questa nuova versione è un ragazzo al pari della versione originale giapponese e a differenza dell'edizione originale uscita in Occidente su PS3 e Xbox 360.

Il "vecchio" (anche letteralmente) protagonista di NIER può essere più o meno visto nel set di avatar che abbiamo condiviso in calce. Noterete infatti che due delle immagini sono sfocate: la prima è chiaramente il protagonista di NIER (noto anche come NieR Gestalt). Il secondo avatar invece è meno chiaro. Le copie D1 di NieR Replicant ver.1.22474487139... includono infine, come detto, anche una mini-colonna sonora.

Precisamente, la mini-colonna sonora di NieR Replicant ver.1.22474487139... include tre canzoni del disco uno della colonna sonora "Weiss Edition" inclusa nell'edizione "Show White Edition" del gioco. Le canzoni sono:



"Hikari no Kaze Fuku Oka"

"Inishie no Uta"

"Kaine"

NieR Replicant ver.1.22474487139... sarà disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 23 aprile 2021. Ecco inoltre un trailer di gameplay che mostra tante ambientazioni e personaggi.