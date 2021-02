NieR Replicant: trailer di gameplay mostra tante ambientazioni e personaggi

Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay dedicato al vecchio/nuovo NieR Replicant ver.1.22474487139... Il filmato mostra sia scene di gioco (principalmente di combattimento) che sequenze filmate e ci permette di ammirare i molteplici personaggi di cui seguiremo le avventure. Inoltre, il video ci permette anche di ascoltare l'incredibile composizione musicale di Keiichi Okabe.

Il filmato di NieR Replicant ver.1.22474487139... si apre con quella che è la sequenza iniziale del gioco, che fa anche da tutorial. Si passa rapidamente a una carrellata di personaggi, a partire dal protagonista (che in questa versione è giovane al pari della versione orientale originale e a differenza della versione rilasciata in occidente). Vediamo poi la sorella, motore dell'intera vicenda, e due alleati del protagonista che conosceremo nel corso dell'avventura.

La struttura di gioco di NieR Replicant ver.1.22474487139... non sorprenderà i fan di Nier Automata. Ci aspettano combattimenti in terza persona sia all'arma bianca che tramite attacchi dalla distanza (magici, gestiti dal libro parlante che ci accompagna per tutta l'avventura). Ci saranno poi fasi da bullet hell, durante le quali saremo bersagliati da sfere rosse che dovremo schivare o distruggere.

NieR Replicant ver.1.22474487139... non sarà parco di nemici colossali, boss che metteranno a dura prova le nostre capacità e bloccheranno il nostro avanzamento. Alcune sezioni di questo trailer di gameplay sono inoltre già state mostrate in un video di ben 10 minuti che trovare qui.

NieR Replicant ver.1.22474487139... sembra in ottima forma, ma potremo scoprirlo in modo definitivo solo al momento del rilascio della versione completa. La saga è di certo in un momento positivo: NieR: Automata ha venduto più di 5,5 milioni di copie, mentre NieR Re[in]carnation è già a quota 3 milioni di download.