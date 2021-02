GTA 5 Enhanced Edition per PS5 allo State of Play di domani, secondo un insider

GTA 5 Enhanced Edition su PS5 potrebbe essere presentato allo State of Play di domani sera, 25 febbraio 2021, secondo un insider, il quale non ha diffuso ulteriori informazioni e non sembra sia stato ripreso da altre fonti, per il momento.

GTA Online ha già fatto parte del PS5 Showcase dell'estate scorsa, aprendo addirittura la conferenza di presentazione di PlayStation 5, dunque un suo ritorno all'interno di uno State of Play, in questo caso per quanto riguarda un approfondimento sulla campagna principale, non è del tutto da escludere.

Secondo l'insider Okami, il cui curriculum non è propriamente impeccabile ma ha comunque diffuso alcune informazioni corrette in passato, allo State of Play di domani vedremo GTA 5 Enhanced Edition, dunque una versione migliorata del Grand Theft Auto V originale, che a sua volta aveva già subito un'opera di miglioramento e rielaborazione nel passaggio dalla generazione PS3 e Xbox 360 a PS4 e Xbox One, dunque si tratterebbe praticamente della terza riedizione con miglioramenti del medesimo gioco Rockstar Games. L'idea è che si possa trattare di una rielaborazione costruita sulla nuova versione dell'engine RAGE utilizzata anche per Red Dead Redemption 2, ma sono solo supposizioni.

D'altra parte, GTA 5 ha continuato ad essere protagonista di vendite stellari anche nel 2020, dunque è abbastanza lecito pensare che Rockstar e Take Two vogliano continuare a sfruttarlo anche con la prossima generazione. Abbiamo già visto come GTA Online sia destinato ad arrivare come titolo stand alone su PS5 e Xbox Series X|S, mancherebbe dunque una presentazione specifica per il capitolo principale, che potrebbe dunque arrivare allo State of Play con l'annuncio di GTA 5 Enhanced Edition, ma prendete il tutto come semplice voce di corridoio.