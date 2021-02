Super Smash Bros. Ultimate: Pyra e Mythra verranno presentate in un nuovo video a marzo

Super Smash Bros. Ultimate, e in particolare le new entry Pyra e Mythra, saranno protagonisti di una nuova presentazione con un video di approfondimento fissato per il 4 marzo 2021, all'interno della serie "Mr. Sakurai Presents".

Si tratta di un evento tradizionale: tutti i personaggi aggiunti dopo il lancio nel vasto cast di Super Smash Bros. Ultimate sono stati prima annunciati e poi illustrati nel dettaglio con qualche video di presentazione, in modo da spiegarne caratteristiche e funzionamento.

Pyra e Mythra non faranno eccezione: Masahiro Sakurai, il responsabile della serie presso Nintendo, tornerà dunque in scena con un nuovo video che verrà pubblicato sui canali social della casa di Kyoto per introdurre più nel dettaglio la nuova introduzione nel roster dei combattenti di Super Smash Bros. Ultimate.

Di cose da spiegare in effetti ce ne sono diverse, visto che si tratta di un personaggio duplice: invece di essere due diversi combattenti, Pyra e Mythra sono in effetti due aspetti di un medesimo personaggio, con la possibilità di poter cambiare da una all'altra in qualsiasi momento. Questo ovviamente introduce una serie di variabili aggiuntive e uno stile di combattimento diverso dagli altri, essendo in effetti duplice e dunque meno prevedibile.

Considerando tutto il complesso bilanciamento che caratterizza Super Smash Bros. Ultimate, immaginiamo che l'introduzione di Pyra e Mythra abbia richiesto parecchio studio in termini di gameplay, dunque non vediamo l'ora di saperne di più. La presentazione durerà circa 35 minuti e non comprenderà altri personaggi a sorpresa, rende noto Nintendo.

Pyra e Mythra sono state annunciate in Super Smash Bros. Ultimate all'interno dell'ultimo Nintendo Direct e hanno colpito talmente tanto il pubblico da portare a un incremento di vendite improvviso per Xenoblade 2, il gioco da cui sono tratte.