Fortnite, Alien: lo Xenomorfo è in arrivo con il prossimo portale per i dataminer

La Stagione dei cross-over non è certo finita. Fortnite Stagione 5 ha di fronte a sé ancora un po' di tempo prima di passare a nuovi contenuti e, in questo momento, sta introducendo tanti personaggi all'interno dell'isola del battle royale. Abbiamo avuto a che fare con Terminator, Kratos di God of War, Master Chief di Halo, Street Fighter e Predator. Ora, pare che anche un altro franchise sia in arrivo: parliamo di Alien e del suo Xenomorfo.

Ad affermarlo sono i soliti dataminer, come potete vedere in calce, noti per la capacità di scovare nei codici di gioco le novità in arrivo ben prima dell'annuncio. Ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale e soprattutto non ci dice quando potrebbe essere disponibile, ma è probabile che Alien sia uno dei prossimi. Lo Xenomorfo, inoltre, rientrerebbe perfettamente all'interno della categoria delle skin XL, che recentemente ha visto l'arrivo di una nuova animazione.

Alien sarebbe una perfetta aggiunta a Fortnite anche perché, come detto, è già presente Predator: uno scontro tra le due creature sarebbe di certo molto interessante. Per ora, ovviamente si tratta solo di una speculazione.

Epic Games, inoltre, potrebbero introdurre in Fortnite Battaglia Reale anche una nuova skin: Peter Griffin de "I Griffin". Non è chiaro chi debba essere il primo in arrivo, ma di certo le novità per il battle royale non sono finite. Probabilmente l'annuncio ufficiale arriverà a breve, forse già nella giornata di domani con l'aggiornamento dello shop. Non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali.

Vi ricordiamo infine che Epic Games regala crediti per Fortnite e Rocket League a chi ha acquistato casse premio.