Fortnite Stragione 5: Thanos potrebbe tornare come skin, i dettagli

Fortnite Stagione 5 è di certo una stagione basata sulle collaborazioni. Abbiamo visto l'arrivo di molteplici NPC di altri franchise come il Mandaloriano, Predator e Kratos di God of War. Ora, secondo un nuovo leak dedicato al battle royale, sull'isola potrebbe essere in arrivo anche Thanos, probabilmente sotto forma di skin/costume.

L'informazione arriva da Mang0e, noto dataminer di Fortnite Battaglia Reale. Secondo quanto riportato, come potete vedere voi stessi in calce, è stata aggiunta una nuova animazione per una skin Extra Large maschile tramite l'update 15.40. Perché è rilevante? Perché l'unica skin Extra Large maschile del gioco attualmente esistente è quella di Thanos.

È possibile che l'animazione sia legata a un personaggio ancora non inserito e non a Thanos? È possibile, certo, ma è credibile che il titano sia pronto a tornare come uno dei Cacciatori di Taglie. Inoltre, inserire Thanos in Fortnite è ora molto meno complesso che in passato in quanto non sarebbe molto più grande di Big Chuggus e Rippley.

Ripetiamo però che si tratta solo di una speculazione. Thanos è stato parte del primo evento in collaborazione della storia di Fortnite. Epic Games si era unita a Marvel per la creazione di un crossover poco prima dell'uscita di Avengers Infinity War. Fortnite è poi apparso brevemente all'interno di Avengers Endgame, nella casa di Thor.

In Fortnite, Il Guanto dell'Infinito permetteva di trasformarsi in Thanos e fare a pezzi gli avversari. L'anno successivo, in una nuova collaborazione, Epic ha proposto una MAT (modalità a tempo) sempre a tema. Thanos è un personaggio amato, questo è certo, quindi il suo ritorno non dispiacerebbe ai giocatori del battle royale.

Se attendete la Stagione 6: alcuni indizi suggeriscono l'evento finale della Stagione 5. Per tutti i dettagli di Fortnite 15.40, potete andare qui.