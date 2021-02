BlizzCon, Diablo 4 e Diablo 2 Remastered: nuove informazioni da un insider

Mancano poche ore all'inizio della BlizzCon 2021. Blizzard parlerà di vari giochi in lavorazione, tra i quali figurano per certo World of Warcraft Shadowlands e World of Warcraft Burning Crusade Classic, come svelato da un leak rilasciato dalla stessa Blizzard. Secondo gli insider potremo vedere anche Overwatch 2 e non mancherà spazio per Diablo 4 e Diablo 2 Remastered.

Precisamente, a parlarne è PracticalBrush12, un nuovo leaker che ha svelato informazioni corrette su Monster Hunter Rise e sul Nintendo Direct da poco tenutosi. Secondo quanto svelato su Reddit dal leaker, Diablo 2 Remastered sarà identico alla versione originale a livello di gameplay, ma arriverà a 60 FPS con una grafica migliorata. Sarà possibile anche passare alla grafica originale in ogni istante. Anche l'audio e filmati saranno rimasterizzati secondo l'insider.

Ci saranno anche funzioni non presenti nel Diablo 2 originale, come un riassunto delle statistiche, la possibilità di raccogliere l'oro in automatico e il supporto ai controller. Le luci saranno dinamiche, ma la direzione artistica "oscura" dell'originale non è stata mutata. La progressione sarà condivisa tra le diverse versioni del gioco e non sarà obbligatorio giocare online. Dovrebbe essere in arrivo anche un'alpha dopo la BlizzCon, mentre l'uscita è attesa per il 2021

Per quanto riguarda la Diablo 4, verrà presentata la classe "Rogue". È in grado di usare archi, balestre, spade e pugnali ed è ovviamente molto agile. Verranno mostrati molti elementi di personalizzazione come colore della pelle, tatuaggi, trucco e colore dei capelli. Ci saranno specializzazioni della classe che saranno legate alla fazione che supporteremo, oltre a missioni legate alla classe per l'open world.

Gli oggetti del bottino appariranno diversi a seconda della regione: la spada sarà una scimitarra nel deserto, ad esempio, o una spada larga nel nord. Ci saranno poi campi dei mostri da conquistare. Ci sarà anche una valuta speciale per il PvP (usata per i cosmetici): la otterremo in formato non purificato, ma quando le purificheremo potremo perderle se verremo uccisi da altri giocatori (e a nostra volta potremo rubarle eliminando gli avversari). Non ci sono informazioni su una data di uscita o fasi di test.

Per le informazioni su Overwatch 2 andate qui. Per le informazioni su World of Warcraft raggiungete questa pagina.