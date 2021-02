BlizzCon, Overwatch 2: novità svelate in anticipo da un noto leaker, i dettagli

La BlizzCon 2021 è oramai alle porte e nuovi leak stanno comparendo online. Dopo aver scoperto il grosso delle novità su World of Warcraft, svelate da Blizzard stessa per errore tramite la condivisione del press kit ufficiale, un leaker di Overwatch ha deciso dire la propria su Overwatch 2. Parliamo di Metro, noto leaker del gioco Blizzard.

Metro ha infatti affermato che non dovremmo aspettarci molto da questo evento per quanto riguarda Overwatch 2. Blizzard avrebbe intenzione di sfruttare il BlizzCon 2021 solo per segnalare ai propri fan i progressi del lavoro sul gioco. Secondo Metro saranno svelati nuovi eroi, ma non ci sarà nulla di più. Siamo inoltre abbastanza sicuri che non ci sarà modo di scoprire la data di uscita, visto che già sappiamo che il gioco non arriverà nel 2021.

E per quanto riguarda il primo capitolo? Metro afferma che Overwatch può essere considerato un "gioco morto". Non dobbiamo aspettarci nuovi eroi per lo sparatutto di Blizzard. Il team sarebbe quindi completamente dedito a Overwatch 2.

Metro spende anche qualche parola sulla remaster di Diablo 2: a suo dire, il gioco sarà finalmente annunciato. Questo, però, è tutto quello che ha da dire sul BlizzCon 2021 e sui vari giochi che saranno presentati, Overwatch 2 compreso.

Pare quindi che questo BlizzCon 2021 avrà novità di peso perlopiù su World of Warcraft. La beta di Diablo 4 verrà annunciata? Spuntano alcuni indizi. Infine, vi ricordiamo che seguiremo la cerimonia di apertura a partire dalle 22 su Twitch: venite a farci compagnia.

Ecco infine le informazioni su World of Warcraft svelate da Blizzard.