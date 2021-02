BlizzCon 2021: seguiremo la cerimonia di apertura a partire dalle 22 su Twitch

Se i clamorosi leak delle scorse ore venissero confermati, la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2021 sarà davvero ricca di novità. Per questo motivo Pierpaolo Greco e Christian Colli seguiranno in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it questo attesissimo appuntamento a partire dalle 22, ovvero un'ora prima rispetto all'inizio della cerimonia.

È vero che la BlizzCon è sempre stato un evento pensato per raccogliere dal vivo la vasta comunità di videogiocatori che amano i prodotti di Blizzard, ma è anche l'appuntamento nel quale il colosso anticipa i suoi piani per i prossimi mesi. Le voci uscite in queste ore parlavano di grandi novità per Overwatch 2, Diablo IV e World of Warcraft e, anche se queste non venissero confermate, il calendario ufficiale della Blizzcon 2021 è ricchissimo di novità e appuntamenti imperdibili.

Per questo abbiamo deciso di vivere questa cerimonia di apertura in vostra compagnia, ovviamente in diretta sul nostro canale di Twitch. Commenteremo con voi prima i rumor e poi attenderemo con ansia tutte le novità annunciate.

Potrete seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

Vi ricordiamo anche che il posto migliore per commentare tutte le novità è il gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it dove potrete trovare tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.