Wonder Boy: Asha in Monster World: trailer di Pepelogoo e Asha

ININ Games and STUDIOARTDINK hanno pubblicato un nuovo trailer di Wonder Boy: Asha in Monster World, il rifacimento per PC, Nintendo Switch e PS4 di Monster World IV. Questo filmato è incentrato su Pepelogoo, l'utile aiutante della protagonista Asha.

Il trailer mostra i due mentre lavorano assieme per superare tutti gli ostacoli che si frappongono di fronte a loro. Il gioco, infatti, oltre ad elementi piattaforme contiene anche dei puzzle che devono essere risolti facendo collaborare i due protagonisti.

Come dicevamo, Wonder Boy: Asha in Monster World è il remake di Monster World IV. Gli sviluppatori hanno ridisegnato la grafica del gioco con un cell-shaded 3D, pur mantenendo inalterato il gameplay bidimensionale, così da essere il più fedele possibile al gioco originale.

Wonder Boy: Asha in Monster World uscirà su PC attraverso Steam, Nintendo Switch e PlayStation 4 in primavera.