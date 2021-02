NBA 2K21: l'aggiornamento dei valori premia Steph Curry, LaMelo Ball e Tyrese Haliburton

L'aggiornamento dei valori di febbraio di NBA 2K21 è stato pubblicato su PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. I nuovi valori sono pensati per riflettere in tempo reale lo stato di forma dei principali cestisti della lega. Per questo motivo, dopo una serie di prestazioni fenomenali, Steph Curry e i rookie LaMelo Ball e Tyrese Haliburton vedono il loro OVR schizzare alle stelle.

Verso la fine della prima metà della regular season 2020-21, Stephen Curry (+1, 96 OVR), Zach LaVine (+1, 88 OVR), Zion Williamson (+1, 88 OVR) e Domantas Sabonis (+1, 87 OVR) hanno visto un aumento di un punto nelle loro valutazioni. Curry in questo modo è uno dei giocatori con la valutazione più alta del gioco.

I top rookie LaMelo Ball (+2, 83 OVR) e Tyrese Haliburton (+2, 82 OVR) sono entrambi saliti di due punti.