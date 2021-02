Project 007 è più simile a Horizon Zero Dawn che a Hitman

IO Interactive è attualmente al lavoro su Hitman 3: il team ha intenzione di supportare il gioco nel corso dei prossimi mesi. Al tempo stesso, però, sta lavorando anche a Project 007, annunciato lo scorso novembre. Sappiamo che racconterà una nuova storia delle origini per James Bond che diventerà infine l'agente 007 che tutti conosciamo. Che tipo di gioco sarà, precisamente? Secondo nuove informazioni, possiamo affermare che sarà più simile a Horizon Zero Dawn che a Hitman.

Precisamente, un nuovo annuncio di lavoro dedicato a Project 007 segnala che IO Interactive è alla ricerca di uno/a scrittore/scrittrice che possa scrivere la storia di missioni e personaggi che siano "in linea con la trama generale e con la visione creativa del gioco". Lo/a sviluppatore/sviluppatrice dovrà anche lavorare con designer e artisti/e per "creare ambientazioni, filmati, missioni e dialoghi in-game che raccontino una storia coerente, intelligente e potente".

Dovrà anche costruire il design narrativo e delle missioni, creare scenari, archi narrativi e oggetti che siano "legati agli obbiettivi maggiori della storia e creare una linea guida che accompagni i giocatori lungo la trama". Dovrà anche scrivere "le linee guida della storia, delle scene dei personaggi con dialoghi sostanziali." Inoltre, Project 007 non si farà mancare una serie di documenti scritti che raccontino la storia del mondo di gioco, dei luoghi esplorati e dei personaggi incontrati.

Come potete capire, si tratta di un classico gioco d'azione profondamente legato alla narrazione. In altre parole, Project 007 è molto più simile a Horizon Zero Dawn (per fare un esempio tra i molti) rispetto che a Hitman, ovvero un gioco a missioni basato principalmente su livelli indipendenti e con una mole narrativa non eccessiva.

Ricordiamo anche che Project 007 potrebbe essere l'inizio di una trilogia su James Bond, per IO Interactive.