Star Wars: Republic Commando annunciato su PS4 e Nintendo Switch

Star Wars: Republic Commando è stato annunciato su PS4 e Nintendo Switch, in maniera alquanto sorprendente considerando che si tratta di un gioco di 16 anni fa, in arrivo il 6 aprile 2021 su entrambe le piattaforme.

Il titolo in questione uscì originariamente nel 2005 su Xbox e poi su PC ed è rimasto legato a queste due piattaforme finora. Aspyr Media ha ripreso in mano il codice e costruito in gran segreto dei porting per PS4 e Nintendo Switch, che arriveranno dunque il 6 aprile al prezzo di 14,99 dollari, con pre-order già aperti.

Si tratta di un gioco diventato un cult negli anni, tra gli appassionati di Star Wars e non solo. In questo interpretiamo il ruolo del leader di una squadra d'elite dei Republic Commandos, ovvero le forze armate speciali della Repubblica, da guidare all'interno di varie missioni, con storia e ambientazioni ovviamente basati sull'universo di Star Wars.

Si tratta di uno sparatutto con elementi tattici, che oltre alle dinamiche tipiche da shooter introduce caratteristiche più strategiche date dalla possibilità di comandare Boss, Fixer, Scorch e Sev, i membri della Squadra Delta, caratterizzati da specifici ruoli ed equipaggiamenti diversi.

Insomma, l'aspetto tecnologico potrà sembrare ancora datato, nonostante gli adattamenti applicati alla versione originale, ma come sanno anche gli utenti Xbox One che hanno potuto giocarci anche sulla console più recente, si tratta comunque di un gioco ancora decisamente valido, ancora di più se si è appassionati di Star Wars, ovviamente.

Peraltro, secondo varie voci di corridoio sembra che Aspyr Media stia lavorando anche a un altro franchise molto importante all'interno di Star Wars, ovvero Knights of the Old Republic, anche se queste sono ancora solo voci di corridoio in attesa di ulteriori informazioni.