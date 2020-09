Virtua Fighter x eSports Project annunciato da SEGA con un trailer al TGS 2020

Virtua Fighter x eSports Project è stato annunciato da SEGA nell'ambito del TGS 2020, con il trailer che trovate in calce: si tratta di un nuovo episodio celebrativo per il sessantesimo anniversario dell'azienda.

Non si tratta dunque di Virtua Fighter 6, bensì di qualcosa di diverso: un picchiaduro disegnato appositamente per le competizioni online.

"Virtua Fighter, creato nel 1993 come il primo gioco di combattimento tridimensionale al mondo, ripartirà come un titolo eSports per celebrare il sessantesimo anniversario di SEGA", ha dichiarato la casa giapponese. "I dettagli sul progetto verranno annunciati in un prossimo aggiornamento."

Non si sa dunque letteralmente nulla del gioco né del periodo di uscita e tantomeno delle piattaforme su cui verrà pubblicato, anche se immaginiamo che SEGA punterà alle console di nuova generazione.

Non sembra, ma sono passati già dieci anni dall'ultimo episodio di Virtua Fighter, che era peraltro una riedizione per PlayStation 3 e Xbox 360: Virtua Fighter 5: Final Showdown.