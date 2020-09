Xbox ha una nuova mascotte in Giappone

A margine dell'apertura del Tokyo Game Show 2020, Microsoft ha svelato la nuova mascotte giapponese di Xbox. Si tratta di una ragazza disegnata in stile anime, che ha in mano un controller di Xbox e sotto braccio una Xbox Series S. Da notare che anche il suo vestito ha il design ispirato a quello delle console next-gen economica, con il bianco come colore dominante.

Non è chiaro se la ragazza Xbox sarà usata solo per il Tokyo Game Show 2020, oppure se Microsoft la sfrutterà per tutto il marketing della sua console in Giappone. Comunque sia è interessante notare come sul mercato orientale Xbox Series X abbia una presenza molto più discreta di Series S nel materiale promozionale.

Che sia stata pensata proprio per l'oriente? Difficile dirlo, ma è indubbio che il numero di giochi provenienti dal Giappone su Xbox Game Pass sia aumentato sensibilmente nell'ultimo anno e che una macchina leggera e poco costosa, i cui giochi possono essere continuati in mobilità, possa fare molto gola da quelle parti.