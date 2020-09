Mafia: Definitive Edition: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

Il trailer di lancio di Mafia: Definitive Edition, che trovate in testa alla notizia, ci ricorda che il gioco è disponibile da oggi e che conclude la Mafia Trilogy, pur essendone il primo capitolo.

Mafia: Definitive Edition è il capitolo della serie che ha ricevuto la revisione più profonda, con un aggiornamento grafico davvero imponente. Probabilmente perché è anche il più vecchio e il più amato.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Mafia: Definitive Edition, in cui Tommaso Pugliese ha scritto:

Mafia: Definitive Edition è un ottimo remake, capace di valorizzare in maniera importante la componente narrativa del gioco originale, donando uno spessore inedito ai personaggi e modernizzando il gameplay quel tanto che basta per renderlo piacevole e coinvolgente, sebbene tutt'altro che rivoluzionario. I limiti di questo progetto risiedono nella struttura, che appare fondamentalmente invariata e ci propone dunque una mappa liberamente esplorabile ma ben distante dal concetto di open world, al mero servizio di una progressione lineare. Ciò detto, chi ricorda con affetto il primo Mafia troverà in questa Definitive Edition un'esperienza intensa e avvincente, fedele al passato ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Mafia: Definitive Edition è disponibile per PC, Xbox One e PS4.