Metal Gear Solid: GOG ha restaurato i primi episodi per PC

GOG ha annunciato di aver restaurato per PC Metal Gear, Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2: Substance, i primi capitoli della storica saga creata da Hideo Kojima.

Inoltre ha restaurato la Konami Collector's Series: Castlevania and Contra, che consente di rivivere le radici di entrambe le serie, sempre su PC.

Il progetto quindi non è gestito direttamente da Konami, che ha solo concesso la licenza a GOG per il restauro e la vendita. Si tratta di una situazione già vista per altri classici come Blade Runner o Diablo, ma che fa particolarmente rumore per i nomi coinvolti e per il ritorno del publisher giapponese su entrambe le serie, pur in modo indiretto. Tutti i giochi sono acquistabili sullo store in versioni DRM-free perfettamente compatibili con i moderni sistemi operativi.

La Konami Collector's Series: Castlevania and Contra comprende i seguenti giochi, tutti di epoca 8-bit: