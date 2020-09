PES 2021, come migliorarlo tramite i File Opzioni

Anche perché, se è vero che, come vedremo, l'utenza PES può contare su PlayStation 4 e PC su una vasta schiera di appassionati pronti a creare e condividere gratuitamente maglie, loghi ufficiali e interi tornei, squadre comprese, è anche vero che l'utente paga un prodotto e lo vorrebbe completo senza dover ricorrere a terze parti. A maggior ragione considerando che parecchi di loro, anche volendo, non possono fruirne, vedi gli utenti Xbox One. Ad ogni modo, tralasciando questi discorsi e in attesa di buone nuove in tal senso da Konami, come scrivevamo prima si può fare affidamento alla bravura dei fan della saga e al sistema del File Opzioni .

Anche se il fulcro di una simulazione sportiva resta la giocabilità, è innegabile che anche il contorno reciti un ruolo importante, contribuendo a rendere più credibile tutto il contesto e dunque il senso di immedesimazione dell'utente. Insomma, un conto è giocare Madrid Chamartin B - Milano RN con delle maglie fasulle, un altro Real Madrid - Milan con tutti i crismi del caso. Per questo è auspicabile che in futuro, in PES 2021 , alla Serie A TIM, alla Serie BKT, alla Ligue 1 e 2 francese o alla Eredivisie olandese, si aggiungano almeno La Liga spagnola, la Premier inglese e la Bundesliga tedesca, purtroppo non ancora coperte da licenze ufficiali.

I File Opzioni: cosa sono e come scaricarli

I File Opzioni, o semplicemente FO, sono dei contenuti creati dagli appassionati della serie, rilasciati a cadenza più o meno regolare gratuitamente, che permettono a chiunque di godersi un gioco più completo, con campionati, coppe e squadre ufficiali altrimenti non disponibili. Non solo, ci sono fan che stravolgono completamente il gioco e creano interi tornei del passato, come il campionato di Serie A 1992-93, il Mondiale del 1994, o la Coppa dei Campioni "All Star" col Milan di Sacchi, la Juve di Lippi o il Napoli di Maradona, con tanto di volti dei giocatori ricreati con l'editor interno e le maglie originali dell'epoca.

E per chi fosse nuovo di questo "mondo", credeteci sulla parola se vi diciamo che la qualità di molti di questi lavori non ha nulla da invidiare a quella dei prodotti ufficiali rilasciati da Konami stessa. Installare un FO è molto semplice, e non richiede nessuna conoscenza specifica sia su PlayStation 4 che PC. L'unico consiglio che possiamo darvi per non fare "danni" è solo quello di non combinare FO di gruppi differenti se non sapete bene cosa fate e cosa quei file vanno a sostituire. Ma veniamo a noi: innanzitutto, procuratevi una penna USB e formattatela in maniera tale da essere riconosciuta dalla vostra PlayStation 4, quindi in FAT32.

Nel frattempo, scaricate su PC il File Opzioni che vi interessa: sul web ne esistono a decine, anche italiani: basta fare una semplice ricerca con Google e troverete i forum o i siti dove prelevarli. Per cominciare vi consigliamo quello "brasiliano" di PesVícioBr con la Bundesliga e la Champions, e soprattutto il PESunites.org OF v2 - PES 2021 a cui hanno lavorato anche i ragazzi del famoso forum italiano PESTeam, che introduce, tra le altre cose, le divise ufficiali, gli stemmi, le rivalità e il nome dello stadio di tutte le squadre della Prima Divisione Spagnola e per la Prima e la Seconda divisione inglese.

In più le maglie di Milan, Inter e Brescia, e così via. Il gruppo è al lavoro su nuovi FO coi quali inserire la Bundesliga e altre chicche, quindi vi basterà tenere d'occhio il loro sito per rimanere sempre aggiornati. Tornando alla nostra mini guida, una volta scaricato, il FO potrebbe trovarsi dentro un archivio compresso. Quindi scompattatelo con un apposito programma, tipo WinRar: noterete che tra quelli estratti, c'è una cartella denominata WEPES. È questa quella che dovete prendere e copiare (o spostare) integralmente nel percorso principale della pennetta USB, che avrete avuto cura di connettere al computer.