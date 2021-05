The Outer Worlds: Microsoft pubblicherà tutti i futuri titoli del franchise

Microsoft pubblicherà tutti i prossimi titoli del franchise The Outer Worlds. A dirlo è stato l'editore Private Division in una nota ufficiale inviata alla testata Gamasutra. Si tratta di un chiarimento resosi necessario per via della confusione nata dal recente resoconto finanziario di Take Two (Private Division è una sua sotto etichetta che si occupa di titoli indie e doppia A), dove il CEO Zelnick aveva dato a intendere che la sua compagnia aveva ancora dei diritti sul franchise di Obsidian.

Private Division aveva già diramato una nota in merito, ma ora ha voluto chiarire la questione in maniera più netta, affermando che tutte le future iterazioni di The Outer Worlds saranno pubblicate dalla casa di Redmond, quindi è certo che diventino esclusive Xbox / PC.

Private Division continuerà a supportare The Outer Worlds e i suoi DLC, collaborando con Microsoft. Proprio a breve pubblicherà il DLC Assassinio su Eridano per Nintendo Switch (già disponibile dal 17 marzo per PS4, PC e Xbox One).