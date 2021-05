Netflix: The Witcher Stagione 2, Cuphead e altri all'evento Geeked Week di giugno

Netflix ha annunciato un evento particolare fissato per i primi di giugno, con la Geeked Week, una settimana di presentazioni e annunci che riguarderanno diverse produzioni per il servizio video in streaming, comprese novità su The Witcher Stagione 2, The Cuphead Show, Resident Evil, The Sandman e altri.

La questione può risultare particolarmente interessante perché, visto il soggetto generale dell'evento, sono diverse le produzioni trattate che affondano le radici nel mondo dei videogiochi. Per ora non ci sono informazioni molto dettagliate, ma il poster dell'evento, che potete vedere qui sotto, riporta almeno alcuni titoli di sicuro interesse.

Netflix Geeked Week, un evento dedicato a varie serie TV

La Geeked Week di Netflix si terrà dal 7 all'11 giugno e porterà con sé informazioni, novità e probabilmente materiali video per diverse produzioni originali e non che verranno incluse nel catalogo di Netflix. Tra queste, oltre ai titoli già riferiti, ci saranno anche The Umbrella Academy, Resident Evil, che potrebbe riguardare sia la serie animata che gli altri progetti al riguardo, Sweet Tooth, Cowboy Bebop, Masters of the Universe, Lucifer e "molto altro".

Nel frattempo, potete tenere d'occhio le novità sul sito ufficiale dell'evento, anche perché questo si svolgerà nel corso di giornate decisamente piene di novità. Nei medesimi giorni inizia la Summer Game Fest di Geoff Keighley, mentre l'E3 2021 è previsto iniziare subito dopo, a partire dal 12 giugno 2021. Si profila dunque all'orizzonte un giugno veramente pieno di novità tra videogiochi, serie TV e altro.