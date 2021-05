Super Mario Travel è la nuova linea di oggetti da viaggio a tema idraulico italiano

Nintendo ha presentato Super Mario Travel, la sua nuova linea di oggetti da viaggio a tema Super Mario, perfetti per le imminenti scampagnate estive. Purtroppo per adesso tanta bellezza è acquistabile solo in Giappone. Speriamo che presto arrivi anche da noi per rendere meno tristi i barbecue all'aperto, i picnic su prati e spiagge o il campeggio.

Super Mario Travel: la linea di oggetti da viaggio a tema Super Mario

Tra gli oggetti compresi nella nuova linea, la borsa termica a forma di blocco con punto interrogativo (3520 yen); lo sgabello con punto interrogativo (3080 yen) da accessoriare con un cuscino pieghevole a blocchi (1650 yen); la tracolla a 8-bit (1650 yen); la bottiglia di acciaio (3300 yen); l'asciugamano (1100 yen); il porta tovaglioli (1650 yen); il ventaglio del livello sottomarino o di quello sotterraneo di Super Mario Bros. (2200 yen ognuno) e le luci notturne in otto design iconici (1650 yen ognuna).

La linea Super Mario Travel sarà in vendita nel negozio Nintendo di Tokyo e sul sito My Nintendo Store a partire dal 18 giugno 2021.