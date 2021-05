Masters of the Universe: Revelation, prime immagini e data di uscita su Netflix

Masters of the Universe: Revelation la serie Netflix basata sulla celebre linea di giocattoli Mattel, si mostra con le prime immagini e ha una data di uscita ufficiale: sarà disponibile a partire dal 23 luglio 2021.

Annunciata quasi due anni fa, Masters of the Universe: Revelation si pone dal punto di vista narrativo come un vero e proprio sequel rispetto agli eventi della serie animata classica.

Il produttore e showrunner del progetto, Kevin Smith, ha parlato di una storia originale: dopo un epico scontro fra He-Man e Skeletor, Eternia è divisa così come i Guardiani di Grayskull.

Masters of the Universe: Revelation, Skeletor e He-Man che battagliano.

Dopo anni, spetterà a Teela riunire il gruppo di eroi e svelare il mistero attorno alla scomparsa della Spada del Potere, in una corsa contro il tempo per ripristinare il regno e scongiurare una terribile minaccia.

"Sarò Eternia-mente grato a Mattel TV e Netflix per aver avuto fiducia in me affidandomi non solo i segreti di Grayskull ma anche il loro intero universo", aveva dichiarato Smith ai tempi dell'annuncio.

"In Revelation racconteremo una storia che inizia dove terminava la serie classica, per arrivare allo scontro finale fra He-Man e Skeletor."