The Sims 4, kit Oasi in Giardino: data di uscita per PC, PS4 e Xbox One

EA ha annunciato la data di uscita del kit di The Sims 4, kit Oasi in Giardino, che arriverà presto per PC, PS4 e Xbox One. I Sims potranno godersi il loro angolo di natura in città a partire dal 18 maggio dalle 19.

Ecco la descrizione di questo nuovo kit:

Quest'estate illuminate gli spazi con la luce naturale del sole e date il benvenuto a una brezza rinfrescante con The Sims 4 Oasi in Giardino Kit Curato per i Simmers che desiderano progettare un'oasi serena ed elegante al centro delle loro case, The Sims 4 Oasi in Giardino Kit fornisce elementi armoniosi e vibranti ispirati ai riad del Marocco.

The Sims 4, kit Oasi in Giardino.

Oasi in Giardino offre ai giocatori molte più possibilità per far sì che possano esprimere la loro creatività e progettare spazi opulenti, impreziositi dal tradizionale design filigranato e da intricati motivi di piastrelle. Costruisci un cortile da sogno, in cui i Sims possano rilassarsi in mezzo a fontane variopinte, mobili sontuosi, tessuti splendenti e lussureggianti piante tropicali. I Simmers potranno inoltre arricchire le loro case con eleganti colonne, maestosi archi e bellissime finestre in legno a traliccio.

The Sims 4 Oasi in Giardino Kit sarà disponibile il 18 maggio alle 19:00 su PC e Mac via Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One.