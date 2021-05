The Wild at Heart, un video di gameplay con i primi 20 minuti di gioco

The Wild at Heart è protagonista di un interessante video di gameplay con i primi 20 minuti della campagna del gioco, pubblicato da Game Informer.

In uscita il 20 maggio su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, The Wild at Heart racconta la storia di due ragazzini che si ritrovano a esplorare un regno magico, pieno di strane creature.

Un misterioso regno nascosto. Due ragazzini precoci in fuga dalle avversità. Creature magiche e uno strambo ordine di guardiani che hanno smarrito la via. Una forza malvagia dello Stige imprigionata. Benvenuto nei Meandri della foresta.

Nel gioco ci verrà chiesto di controllare uno sciame di Spiritelli, con cui potremo non solo interagire con l'ambiente ma anche affrontarne le eventuali minacce. Non mancheranno gli enigmi da risolvere per poter procedere nell'avventura.