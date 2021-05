Subnautica: Below Zero, disponibile la versione 1.0 su Steam, Epic e Discord

Unknownworlds ha annunciato di aver pubblicato la versione 1.0 di Subnautica: Below Zero su Steam, Epic e Discord. In questo modo lo sviluppatore ci informa che il gioco è finalmente uscito dalla sua versione early access ed è disponibile nella sua forma finale... perlomeno fino a quando non arriveranno le prossime patch e contenuti.

Questo aggiornamento contiene tante correzione e miglioramenti del codice di gioco, andando a migliorare nettamente l'ultima versione disponibile in Early Access, chiamata Seaworthy. Senza considerare che lo sviluppatore ha deciso di sbloccare finalmente anche l'endgame.

In questo modo il gioco è arrivato pronto per la distribuzione su Nintendo Switch, Xbox e PlayStation, piattaforme sulle quali Subnautica: Below Zero è disponibile a partire dalla mezzanotte.

Siete pronti a esplorare il mondo di Subnautica: Below Zero?

Inoltre il team ha annunciato di aver pubblicato una corposa patch per l'originale Subnautica in versione Xbox One/Series X|S. Negli oltre 8GB di file si trovano tantissime ottimizzazioni grafiche e tecniche che vanno a sistemare il fastidioso pop-up del gioco, ma hanno introdotto anche due modalità grafiche differenti: la modalità performance che gira a 60FPS e la modalità qualità, ancorata a 30FPS.