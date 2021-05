La Casa di Carta e Stranger Things invadono GameStopZing con tanti gadget e collezionabili

La catena di GameStopZing è famosa per i videogiochi, ma anche per l'enorme quantitativo di gadget, giochi da tavolo e oggetti da collezione che è possibile trovare al suo interno. In attesa dell'arrivo della quarta stagione di Stranger Things e della quinta della Casa di Carta, i negozi e il sito GameStop.it sono stati invasi da tutta una serie di prodotti legati a due delle serie di Netflix più amate degli ultimi anni.

La Casa di Carta Alcuni degli oggetti de La Casa di Carta presenti da GameStopZing. Per quanto riguarda la Casa di Carta, da GameStopZing è possibile trovare la celebre maschera, con la quale poter far finta di essere uno degli amatissimi criminali della serie, ma anche il divertente gioco da tavolo. Nel caso in cui vogliate esprimere al vostra passione in maniera più pacata, un po' come fa il Professore, a questo indirizzo è possibile trovare anche due tazze a tema e il comodissimo zerbino, fondamentale per non lasciare impronte durante i vostri colpi in banca.

Stranger Things Alcuni degli oggetti di Stranger Things disponibili da GameStopZing. A questo indirizzo, invece, potrete trovare tanti oggetti dedicati a Stranger Things. Si parte da un bel poster Lenticolare in 3D, fino ad arrivare alla bellissima edizione da collezionisti, esclusiva di GameStop, di Monopoly: Stranger Things. Notevole anche la tazza The World Is Turning Upside Down e lo zerbino da lasciare fuori dalla porta di casa. La serie di Netflix può contare anche su un buon numero di Funko Pop! Ecco quelli che sono disponibili a questo indirizzo: il Domogorgone, Undici con Camice, CHASE - Dart, Mostro, un altro Demogorgone, CHASE - Hopper con ciambella, Steve & il Domodog, Mike, Dustin da campeggio, Alexei e Undici Bendata. Notevoli anche Dungeons & Dragons - Stranger Things Edition, la colonna sonora originale (esclusiva di GameStop), il diario Comix 2020-2021 e degli zaini. Trovato qualcosa di interessante?