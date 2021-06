Game Boy Advance: uno speciale sulla console portatile di Nintendo a 20 anni dalla sua uscita

Il 22 giugno 2001, esattamente 20 anni fa, usciva in Europa il Game Boy Advance, preceduto di qualche mese dal lancio in Giappone. Si trattava della prima revisione hardware sostanziosa per il celebre portatile di Nintendo, una vera e propria console di nuova generazione che evolveva il concetto iniziale attraverso una base hardware piuttosto avanzata per l'epoca, pur rimanendo legato (almeno inizialmente) a certe idee tradizionaliste della compagnia su questa tipologia di dispositivi. Pur non raggiungendo l'estrema diffusione del Game Boy originale e del successivo modello Color, in meno di 10 anni (per la precisione 7 in Europa, circa 9 in Nord America e solo 5 in Giappone) riuscì a piazzare oltre 80 milioni di unità, con un andamento del tutto simile al portatile tradizionale e interrotto soltanto dall'arrivo di un successore in grado di macinare numeri ancora più impressionanti, ovvero il Nintendo DS. Oggi celebriamo il ventesimo anniversario del Game Boy Advance, dunque i riflettori sono tutti per lui in questa retrospettiva che punta a rievocare eventi, caratteristiche e giochi diventati storici per questa sorprendete console.

Il successore di un mito L'eredità del Game Boy originale era piuttosto pesante Costruire il successore di una console in grado di vendere circa 120 milioni di unità come il Game Boy e il successivo Color dev'essere stato un compito da far tremare le gambe anche ai progettisti di Nintendo R&E, costretti a trovare una nuova soluzione hardware per ovviare all'obsolescenza ormai evidente della console portatile, spinta al limite massimo concepibile per una macchina la cui versione originale risaliva al 1989. La necessità di trovare un compromesso tra un nuovo hardware prestante e le caratteristiche storiche del brand, ovvero la portabilità massima, la longevità delle batterie, l'affidabilità e la relativa semplicità nello sviluppo software portò a una soluzione per certi versi molto avanzata e per altri piuttosto conservatrice. Dal punto di vista del design, il cambiamento fu radicale: la versione Advance non aveva praticamente nulla del Game Boy originale dal punto di vista dell'ergonomia, del display e della disposizione dei tasti, trovando soluzioni nuove e sotto diversi aspetti più comode e bilanciate rispetto al capostipite. Il Game Boy Advance si presentava con una forma completamente diversa dall'originale Un processore ARM RISC a 32-bit forniva abbastanza potenza da rappresentare un vero e proprio salto generazionale, lo schermo più ampio aveva per la prima volta un formato "landscape" rispetto a quello quadrato dei vecchi Game Boy, mentre la disposizione dei controlli ai lati di questo modificava sostanzialmente l'usabilità, rendendolo più comodo anche se più ingombrante. Dovendo fare i conti con i consumi, rimasti infatti minimi nonostante il nuovo hardware, e probabilmente con l'economia generale della produzione, lo schermo LCD del Game Boy Advance continuava a non essere retroilluminato, cosa che ne limitava alquanto le possibilità d'utilizzo, dovendo fare affidamento a una buona luce ambientale per poter essere ben visibile. Per garantire la continuità con i milioni di giochi venduti per le versioni precedenti, la console era completamente retrocompatibile attraverso un sistema semplice ma impeccabile: all'interno era presente un coprocessore custom basato sull'architettura Intel 8080 in grado di garantire un'emulazione hardware specifica, che si attivava automaticamente inserendo una cartuccia del vecchio Game Boy, supportata dal medesimo slot.

Esperienze iniziali ed evoluzioni La "worm light" per GBA era un accessorio praticamente indispensabile Il display del Game Boy Advance era sicuramente l'elemento al centro delle maggiori discussioni: si trattava di un'evoluzione qualitativa sostanziale rispetto ai precedenti, peraltro in grado di fornire finalmente uno scrolling fluido e privo dell'effetto blur storico della console portatile Nintendo, ma la mancanza di illuminazione continuava ad essere un ostacolo all'usabilità. Chiunque abbia giocato a Castlevania: Circle of the Moon, uno dei migliori titoli iniziali della console, sa esattamente di cosa parliamo: un gioco caratterizzato da toni scuri e ombrosi richiedeva di tenere la console praticamente sotto una lampada alogena per poter essere giocato in maniera decente oppure con il tremendo lampioncino snodabile da attaccare alla porta link (e credeteci, non stiamo esagerando). La console portatile di nuova generazione continuava insomma ad essere anacronisticamente indietro, su questo aspetto, rispetto anche al vetusto Game Gear di Sega, ma certamente compensava il difetto con una potenza grafica notevole e una vera portabilità che garantiva circa 15 ore di autonomia. Il GBA SP proponeva la rivoluzione dello schermo illuminato e Nintendo ci giocò con alcune pubblicità alquanto d'impatto Dovettero passare altri due anni per vedere una ulteriore evoluzione in grado di ovviare completamente al problema: nel 2003 venne lanciato il Game Boy Advance SP, che sembrava praticamente la realizzazione di un sogno. Tutta la potenza e la versatilità del GBA all'interno di una scocca piccolissima e ripiegabile a conchiglia, rendendo minuscolo e veramente tascabile, ma non solo: la rivoluzione era fornita dall'illuminazione interna (frontale) dello schermo che, sebbene non proprio perfetta, rendeva utilizzabile la console addirittura al buio, una cosa semplicemente futuribile. Il difetto dell'SP, a volerlo cercare, stava soprattutto nell'ergonomia, visto che i controlli ravvicinati e posti sotto lo schermo rendevano il tutto un po' sbilanciato, tanto che la soluzione definitiva per gli appassionati continua ad essere tutt'ora il GBA originale con la modifica afterburner in grado di illuminare lo schermo. Ulteriori evoluzioni arrivarono nel 2005 con una revisione del GBA SP con retroilluminazione vera e propria e il lancio del Game Boy Micro, un vero e proprio gioiellino da collezione microscopico. Ma si trattava ormai degli ultimi omaggi al vecchio portatile, mentre la nuova generazione rappresentata da Nintendo DS cominciava già a diffondersi a macchia d'olio. Una menzione a parte va fatta anche per la particolare integrazione sperimentata da Nintendo tra il GBA e la sua console domestica contemporanea, ovvero il Nintendo Gamecube: oltre al player da applicare sotto la console, che consentiva di giocare sulla TV i titoli per Game Boy Advance (e modelli precedenti), cosa già sperimentata in precedenza con il Super Game Boy per SNES, il GBA era progettato per funzionare anche da vera e propria periferica per il Gamecube. Attraverso un cavo di collegamento, la console portatile poteva essere collegata a quella domestica e fungere da controller con schermo secondario integrato: sebbene il supporto sia stato piuttosto esteso su numerosi giochi Gamecube, l'utilizzo è rimasto sempre alquanto limitato allo sblocco di qualche contenuto extra o qualche opzione aggiuntiva, con le migliori applicazioni che si ricordano in The Legend of Zelda: Four Swords e Final Fantasy: Crystal Chronicles, ma l'idea era sicuramente affascinante.