Judgment in arrivo su Xbox Game Pass? Spunta un indizio su Twitter

Judgment potrebbe arrivare a breve su Xbox Game Pass: lo suggerisce la pagina ufficiale del servizio Microsoft su Twitter, non nuova a questo genere di teaser, e la speranza è che il gioco possa debuttare contestualmente anche su Xbox One.

Capace di totalizzare vendite per oltre un milione di copie, Judgment ha fatto il proprio esordio nel 2019 come esclusiva temporale su PS4, per poi approdare lo scorso aprile su PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.

La pagina ufficiale dell'Xbox Game Pass ha pubblicato ieri un elenco con ben 280 personaggi tratti dai titoli presenti nel catalogo del servizio in abbonamento, includendo anche Takayuki Yagami, protagonista appunto di Judgment.

La cosa è stata fatta passare come un errore, ma sappiamo bene come funziona la comunicazione social di Xbox e siamo abituati a questo genere di iniziative, dunque le possibilità che Judgment arrivi su Game Pass sono concrete.

Certo, dopo l'annuncio di Lost Judgment anche per Xbox One sarebbe fantastico se SEGA approfittasse dell'occasione per portare finalmente il primo capitolo sull'ex ammiraglia Microsoft.