ASUS ROG Zephyrus M16: recensione del notebook da gaming 16 pollici con CPU Intel e GPU NVIDIA RTX

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di provare a fondo il nuovo ASUS ROG Zephyrus M16. Si tratta di un computer portatile di fascia alta, pensato per offrire ottime prestazioni ed un'elevata portabilità grazie a un design leggero e minimale. Sotto l'elegante scocca lo Zephyrus M16 nasconde un processore Intel di ultima generazione, affiancato da una scheda grafica NVIDIA GeForce della serie RTX 3000. Il display da 16 pollici racchiuso in un case tipico di un 15 pollici rendono questo portatile ideale per molteplici applicazioni. ASUS ROG Zephyrus M16 nella colorazione nera Il suo prezzo ufficiale non è ancora stato svelato, ma ci aspettiamo un target di circa 2.499€, vista la qualità costruttiva e le caratteristiche tecniche portate da ASUS. Un prezzo inferiore potrebbe ampliare il target d'utenza di questo Zephyrus M16, che attualmente sembra puntare ad un pubblico piuttosto ristretto, sia per la richiesta economica sia per le componenti presenti. Tirandolo fuori dalla scatola e guardando le sue specifiche tecniche, il notebook aveva da subito tutti i buoni presupposti per conquistarsi un posto tra i migliori prodotti di questa categoria. Lo abbiamo sfruttato per diversi giorni nell'utilizzo quotidiano, mettendolo sotto stress con tanti programmi e videogiochi. Siamo quindi pronti per offrivi la nostra opinione in questa recensione dell'ASUS ROG Zephyrus M16.

Specifiche tecniche Le cornici ridotte del display da 16 pollici Nell'elegante corpo del ROG Zephyrus M16 sono stati racchiusi componenti di fascia alta per garantire ottime prestazioni sia in gioco che per la creazione di contenuti professionali. A muovere il tutto c'è il processore Intel Core i9-11900H di undicesima generazione, capace di raggiungere una frequenza di clock pari a 5 GHz con i suoi 8 core e 16 thread. Al suo fianco non poteva mancare la scheda video discreta NVIDIA GeForce RTX 3070 mobile con 16 GB di memoria GDDR6, che tramite il ROG Boost tocca i 1.345 MHz con un TGP di 100 W. La CPU però dispone anche della grafica integrata UHD Intel, per poter gestire i compiti meno intensi e risparmiare dunque sul consumo energetico. I banchi di memoria RAM DDR4 da 32 GB lavorano a 3200 MHz e possono essere espansi fino a 48 GB. La memoria interna invece è composta da un singolo SSD PCIe di quarta generazione con 2 TB di spazio d'archiviazione ed una velocità di lettura e scrittura che tocca rispettivamente 7.000 e 5200 MB/s. Sul fronte connettività troviamo un'ampia gamma di porte in grado di offrire la massima versatilità per ogni tipo d'utilizzo. Oltre alle classiche porte USB Type-A troviamo anche una Type-C con il supporto a Thunderbolt 4, una Display Port 1.4, un'uscita HDMI ed un lettore di schede MicroSD. Panoramica su alcune specifiche tecniche dello Zephyrus M16 Troviamo poi un elegante display da 16 pollici con un aspect ratio di 16:10 e delle cornici veramente minimali. Questo Zephyrus M16 infatti ha un corpo tipico di un portatile da 15 pollici, ma grazie alle cornici ridotte dispone di un area del display maggiore per una migliore produttività. La parte frontale opaca offre al pannello una buona qualità visiva, soprattutto all'aperto o quando si vanno ad utilizzare degli angoli di visuale particolari. La risoluzione presente è QHD con 2560 x 1600 pixel, con una frequenza d'aggiornamento di 165 Hz ed un tempo di risposta di 3 millisecondi. Il pannello ricopre il 100% dello spazio colore DCI-P3 e supporta anche Dolby Vision per eccellere non solo nel gaming, ma anche nella creazione di contenuti multimediali. Totalmente assente invece la tecnologia NVIDIA G-SYNC, che davamo per scontata in un portatile in questa fascia di prezzo. Vista laterale dell'ASUS Zephyrus M16 con display da 16 pollici Infine dobbiamo menzionare ancora la connettività con il supporto al WiFi 6 802.11ax e la presenza del modulo Bluetooth v5.1. La batteria offre una potenza di 90 watt/ora per alimentare adeguatamente le componenti interne. L'autonomia del notebook raggiunge le 8 ore nella navigazione web, ma in un utilizzo standard si aggira attorno alle 7 ore. Nei sottili bordi del display è stata inserita anche una webcam da 2 MP con il supporto alla riduzione del rumore. L'audio offerto dagli speaker supporta Dolby Atmos con l'utilizzo di due tweeter e due woofer per un sonoro ben bilanciato. La configurazione appena descritta è quella del modello top di gamma arrivato nella nostra redazione con tutte le specifiche al massimo, ma in fase d'acquisto sarà possibile configurarlo anche con componenti meno prestanti. Come potete vedere nella scheda tecnica sottostante, nelle varie combinazioni possibili cambiano sostanzialmente il processore, la scheda video, il display, la memoria interna e la quantità di memoria RAM. Scheda tecnica CPU: 11th Generazione Intel i9-11900H / i7-11800H

Design Parte posteriore del display con più di 8.000 fori per un effetto visivo piacevole ASUS ha voluto superarsi nella realizzazione del design di questo Zephyrus M16. Già al primo contatto ci è stato subito chiaro come il produttore abbia voluto creare un portatile delle dimensioni compatte per puntare principalmente alla portabilità. Rispetto al modello precedente infatti si sono raggiunte dimensioni del 5% inferiori, aumentando del 12% lo spazio riservato al display. Si tratta quindi di un prodotto premium a tutti gli effetti con una raffinata eleganza, ottima qualità dei materiali, cornici minimali dello schermo ed un'elevata portabilità. Le dimensioni complessive sono di 355 x 243,5 x 19,9 millimetri per un peso totale di 1,9 chilogrammi. Sulla parte posteriore del display sono stati realizzati 8.279 piccoli fori sotto i quali è stata posta una pellicola prismatica. Quando la luce entra attraverso questi fori crea un effetto multicolore a seconda dell'inclinazione utilizzata. Parlando del movimento dello schermo, questo Zephyrus M16 offre un angolo di inclinazione di 180° per poter essere utilizzato in qualsiasi spazio di lavoro. Inclinando il display il bordo inferiore solleva il corpo del portatile, offrendo anche una migliore dissipazione del calore. Complessivamente abbiamo avuto tra le mani un prodotto elegante, che rappresenta un perfetto bilanciamento tra le esigenze da ufficio e quelle gaming. Il display se inclinato oltre un certo grado solleva leggermente il corpo Il trackpad è stato realizzato in vetro per una maggiore precisione ed uno scorrimento facilitato delle dita. La velocità di scansione è di 143 Hz con delle dimensioni complessive di 13 x 8,5 centimetri. Passando invece alla tastiera, anch'essa molto elegante, troviamo dei tasti silenziosi con uno scorrimento di 1,7 millimetri. Il distanziamento tra loro è sufficiente per una buona esperienza d'uso. La retroilluminazione presente sotto i tasti è piacevole, ma dispone di limitate opzioni per la personalizzazione. Possiamo infatti impostare un unico colore per tutti i tasti, aggiungendo vari effetti di transizione. Il tasto d'accensione posto in alto a destra dispone anche di un lettore di impronte digitali, mentre alla sua sinistra troviamo dei pulsanti aggiuntivi per il controllo del volume degli speaker, del microfono e del software Armoury Crate di ASUS. Tastiera dello Zephyrus M16 Ai lati della tastiera ci sono due piccole grate che fanno fluire l'aria all'interno per una migliore dissipazione del calore. A tal proposito, nello Zephyrus M16 è stato utilizzato il metallo liquido al posto della classica pasta termica per offrire una dissipazione ideale della CPU. Il calore fuoriesce dalla scocca sia sui lati sia nella parte posteriore sotto al display, utilizzando delle ventole in grado di espellere automaticamente la polvere per un utilizzo sempre ottimale. Le ventole sono state realizzate per offrire una buona dissipazione mentre il portatile lavora a pieno regime. Quando invece operiamo nella modalità "Silenziosa", le ventole si spengono e la dissipazione diventa completamente passiva, chiaramente a fronte di una riduzione delle frequenze di lavoro di CPU e GPU.

Prestazioni Lo spessore veramente minimo di questo laptop Siamo passati infine a sperimentare le prestazioni vere e proprie dello Zephyrus M16. ASUS con il suo programma integrato permette una rapida personalizzazione delle performance, offrendo all'utente tre profili d'utilizzo predefiniti. Abbiamo scartato a priori la modalità "Silenziosa", utile esclusivamente se si vuole utilizzare il laptop in mobilità per una maggiore autonomia. Ci siamo concentrati invece sulla modalità intermedia chiamata "Prestazioni", evitando per il momento quella "Turbo" decisamente troppo rumorosa, anche se più prestante. Come di consueto, abbiamo provato dapprima i numerosi test prestazionali offerti dagli appositi software come 3DMark, VRMark e PCMark. Il computer non ci ha deluso sotto questo aspetto, fornendoci dei risultati in linea con quanto ci aspettavamo da una simile configurazione. La decisione di ASUS di voler realizzare un prodotto così compatto e minimale ha portato però a delle scelte più conservative nelle frequenze di clock, le quali hanno inciso sui punteggi totali, che rispetto ad altri portatili con le stesse specifiche risultano essere inferiori. Infatti la GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 presente nell'ASUS Zephyrus M16 non ha il TGP massimo di 140 W visto per esempio nel Lenovo Legion 5 Pro, ma si limita ad offrire una potenza massima di 100 W. La scheda grafica RTX 3070 presente nello Zephyrus M16 è in grado di offrire ottime prestazioni anche nei videogiochi. Abbiamo messo alla prova il portatile ASUS con numerosi titoli, utilizzando le classiche risoluzioni in formato 16:9 per una migliore comparazione con altri prodotti simili. Durante le nostre prove il display dello Zephyrus M16 si è comportato sempre in maniera eccellente, grazie al suo elevato refresh rate, un tempo di risposta basso ed un'ottima fedeltà dei colori. La risoluzione 1440p alla quale punta questo laptop è sicuramente l'ideale per sfruttare le caratteristiche dello schermo, mantenendo una frequenza d'aggiornamento stabile attorno ai 60 fotogrammi al secondo in tutti i recenti videogiochi con impostazioni grafiche al massimo. Scendendo a risoluzioni inferiori si può invece andare a sfruttare l'elevato refresh rate dello schermo per arrivare fino a 165 fotogrammi al secondo. Gli amanti dei titoli più competitivi apprezzeranno sicuramente questa ulteriore opzione d'utilizzo, oppure potrebbero puntare sul DLSS per mantenere un refresh rate elevato senza scendere troppo con la risoluzione. Salendo invece alla risoluzione 4K, lo Zephyrus M16 ha decisamente faticato a reggere delle prestazioni stabili, con cali di frame rate importanti che possono rovinare l'esperienza d'uso. Se quindi volete puntare a questa risoluzione dovete necessariamente sacrificare qualche impostazione grafica ed accontentarvi nella maggior parte dei casi di una frequenza d'aggiornamento di 30 fotogrammi al secondo. Purtroppo ASUS non offre l'opzione per montare una NVIDIA GeForce RTX 3080 nello Zephyrus M16, probabilmente per questioni di design e dissipazione, tagliando fuori chi è interessato a puntare alla massima componentistica possibile. Per completezza abbiamo provato a spingere il sistema nella modalità "Turbo", tramite la quale abbiamo potuto registrare delle prestazioni maggiori del 5%. Anche la rumorosità complessiva è aumentata, portandosi ad un picco di circa 60 decibel. Con un overclock personalizzato ci si può spingere anche oltre, ma abbiamo preferito utilizzare i classici profili di utilizzo, visto che sono stati perfezionati dal produttore stesso per offrire un buon bilanciamento tra temperature, prestazioni e rumorosità.

Temperature e rumorosità Grata sulla parte posteriore per la dissipazione del calore Il sistema di raffreddamento durante i test è stato messo a dura prova, con la scocca inferiore del computer che si è riscaldata parecchio, così come la parte destra della tastiera, insieme alla superficie accanto al tasto d'accensione. L'aria calda che fuoriesce sul retro del laptop scalda in modo consistente anche la parte inferiore del display. Una soluzione discutibile, che potrebbe portare a delle problematiche a lungo termine. Le temperature della CPU e GPU hanno raggiunto dei picchi massimi di 92 e 75 gradi rispettivamente, anche dopo ore di stress test prolungati. Queste temperature sono state registrate nei diversi test, sia di benchmark che di utilizzo effettivo nei videogiochi. Il trackpad in vetro di dimensioni generose Durante l'uso intenso lo Zephyrus M16 ha dovuto faticare parecchio per disperdere il calore, portando spesso le ventole ad elevate velocità (pur rimanendo in modalità "Prestazioni" evitando quindi la "Turbo"). La compatta scocca del laptop non aiuta certo nella dissipazione del calore, anche se la rumorosità complessiva supera difficilmente i 55 decibel (tendenzialmente abbiamo registrato in media 49 dB nell'utilizzo intenso). Proprio per questo motivo probabilmente ASUS ha deciso di optare per una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 con un TGP ridotto a 100 W. Durante i nostri test abbiamo però preferito utilizzare delle cuffie per giocare, in modo da sopprimere il rumore generato dalle ventole. Allo stesso modo, come già menzionato in precedenza, la parte destra della tastiera raggiunge temperature piuttosto elevate, cosa che potrebbe dare fastidio durante l'utilizzo. Complessivamente siamo rimasti indubbiamente soddisfatti dal risultato raggiunto da ASUS, soprattutto per l'elevata portabilità del prodotto.