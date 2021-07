Final Fantasy 7 Remake, il cosplay di Tifa firmato Alegra vi farà sorridere

Final Fantasy 7 Remake è approdato da poco anche su PS5 e Tifa rimane un personaggio iconico anche in questa reinterpretazione del classico Square Enix, ecco perché Alegra ha deciso di dedicare uno dei suoi ultimi cosplay a questo personaggio.

La messa in scena è precisa come al solito, del resto con Tifa Lockhart si sono già cimentate svariate modelle: da Irina Meier a Helly Valentine, da OMGcosplay a Oichi, tutte hanno interpretato la combattente di Avalanche in maniera sensuale.

Alegra, invece, ci ha messo un bel sorriso: nonostante i suoi precedenti lavori sfruttino in maniera chiara la fisicità, la cosplayer ha pensato bene stavolta di utilizzare un approccio differente, a suo modo più sincero e spontaneo.

A proposito di Final Fantasy 7 Remake, i seguiti saranno molto diversi dall'originale secondo quanto rivelato di recente da Square Enix. Cosa ci aspetterà?